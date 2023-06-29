Даже без паспорта. Верещук рассказала, как можно вернуться на свободную территорию Украины из российской оккупации 29 июня, 14:41 Верещук рассказала, как вернуться в Украину, если оккупанты забрали паспорт (Фото:Офис президента Украины)

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что те украинские граждане, у которых насильно изъяли документы для удостоверения личности, могут беспрепятственно въехать на территорию Украины.

Об этом она заявила в комментарии проекту Донбас.Реалии, передает Радио Свобода.

«Пограничная служба на сегодня впускает людей без паспортов. Мы знаем, что делает враг: он специально лишает наших людей украинских паспортов, чтобы они не могли въехать. Итак: даже по свидетельству о рождении, даже по копии свидетельства о рождении они могут въехать. Надо нам сообщить (или даже без сообщения), если есть проблемы — звоните на 1548. Но очень прошу передать нашим гражданам информацию, потому что они очень волнуются, что без паспортных документов они не въедут: въедут, мы всех ждем», — заявила министр.

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По словам главы ведомства, гражданам следует обращаться именно к украинским пограничникам с этими вопросами, а не к представителям других органов власти.

«Не к таможенникам, не ко всем, кто находится на переходе, а именно к пограничникам. Они дадут информацию и дадут нам сигнал. У нас с УВКБ [Управление Верховного комиссара по вопросам беженцев — ред.] ООН разработан целый алгоритм на случай, когда у людей нет денег, нет, где жить, и надо изготовить паспорт», — добавила она.