За два дня уехали более 800 человек. Верещук рассказала о ходе эвакуации из Донецкой области

3 августа, 17:47
Спасатели и психологи помогают гражданам в пункте транзитного перемещения (Фото:ГСЧС)

Спасатели и психологи помогают гражданам в пункте транзитного перемещения (Фото:ГСЧС)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что за два дня из Донецкой области выехали более 800 человек.

«За 1 и 2 августа удалось уехать 821 человеку из Донецкой области, из них 185 детей, а также 49 маломобильных», — сказала она в эфире телемарафона.

Верещук добавила, что в основном люди едут в центральные регионы.

Видео дня
Читайте также:
Обязательная эвакуация из Донецкой области: в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для жителей региона

«Когда мы говорим о регионах, куда уехали – это Кировоградская область, также это Полтава, Житомир, Ровно, Винница – это центральные области как правило», – сказала она.

По ее словам, есть приказ, который обязывает общины принимать в школы и детсады детей, переместившихся из регионов, где проходят боевые действия.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.

https://www.youtube.com/watch?v=TjTTaB8i9GE&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Эвакуация Ирина Верещук Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Донецкая область, август 2022 года. (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)
«Обезвредить российскую ПВО — возможно» /
Куда РФ стягивает войска и как Украину усилят антирадарные ракеты и ATACMS — эксперт CIT
3 августа, 09:41
События
Массовый исход окончен: психолог и директор Рейтинг Лаб Марианна Ткалич утверждает, что если ситуация в Украине кардинально не изменится в худшую сторону, массовый выезд украинцев за рубеж, подобный тому, что был этой весной, уже не случится. (Фото:Latin America News Agency via Reuters)
Украинцы уже не хотят уезжать в Европу /
Ткалич анализирует свежую социологию от Рейтинга и называет тренды — интервью НВ
3 августа, 07:39
Политика
Отказавшись от привычки есть сахар вы снизите риск смертельных заболеваний (Фото:Brian Suman/Unsplash)
Хватит есть пирожные! /
Пять способов избавиться от сладкой зависимости. И да, одной силы воли недостаточно
3 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X