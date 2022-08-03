За два дня уехали более 800 человек. Верещук рассказала о ходе эвакуации из Донецкой области 3 августа, 17:47 Спасатели и психологи помогают гражданам в пункте транзитного перемещения (Фото:ГСЧС)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что за два дня из Донецкой области выехали более 800 человек.

«За 1 и 2 августа удалось уехать 821 человеку из Донецкой области, из них 185 детей, а также 49 маломобильных», — сказала она в эфире телемарафона.

Верещук добавила, что в основном люди едут в центральные регионы.

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«Когда мы говорим о регионах, куда уехали – это Кировоградская область, также это Полтава, Житомир, Ровно, Винница – это центральные области как правило», – сказала она.

По ее словам, есть приказ, который обязывает общины принимать в школы и детсады детей, переместившихся из регионов, где проходят боевые действия.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.

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