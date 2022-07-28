Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться

28 июля, 10:31
Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться.

Верещук заявила, что враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением.

«Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных», — написала она в Telegram.

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По ее словам, создан штаб, который будет заниматься вопросами эвакуации.

«Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Создан штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока», — написала она.

Верещук обратилась к жителям Донецкой области.

«Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя», — заявила она.

https://www.youtube.com/watch?v=JWfP7DdbLX4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Ирина Верещук Война России против Украины

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