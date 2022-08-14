«Идет тяжелая зима». Жители Херсонской области должны эвакуироваться — Верещук

14 августа, 14:09
Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жители Херсонской области, особенно женщины с детьми, должны эвакуироваться.

Об этом сообщает Укринформ.

«Эвакуйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага», - сказала она.

По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.

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Из Херсонской области выехало около 50% населения.

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Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

За первые десять дней августа из Донецкой области удалось вывезти почти 4000 жителей региона, из них — 777 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

https://www.youtube.com/watch?v=A-9SRICcjHA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Ирина Верещук Война России против Украины

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