«Они не обязаны 24/7 находиться дома». Верещук отреагировала на выборочные проверки ВПЛ 15 марта, 17:28 Ирина Верещук проверяет размещение ВПЛ в Тернополе (Фото:Суспільне Тернопіль)

Количество выборочных проверок внутренних переселенцев по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирана Верещук.

В то же время вопрос выборочных проверок ВПЛ относительно их фактического присутствия на заявленном месте остается актуальным. В Минреинтеграции сообщили, что держат его под постоянным контролем.

Видео дня

В ходе совещания Минсоцполитики и Нацсоцслужба предоставили разъяснение территориальным органам социальных служб о необходимости предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

В частности, при проверке должностное лицо Нацсоцслужбы должно составить соответствующий акт. Также оно должно оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

«Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо. Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи», — заявила она.

В ведомстве напомнили, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.