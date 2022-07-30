Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области из-за угрозы замерзнуть зимой 30 июля, 17:51 Россияне постоянно обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. На фото — Славянск (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33 статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», - сказала Верещук в эфире телемарафона 30 июля.

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По ее данным, на сегодняшний день в области остается 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи - дети.

«Считаю, что это долг каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», — отметила она.

Министр добавила, что отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.



"Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и за подписью такого человека", - подчеркнула она.

Следующей для обязательной эвакуации, по ее словам, может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.



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