«Будущее здесь с нами». Верещук призвала родителей не вести детей в оккупантские учебные заведения, а учителей — не работать на врага

2 июня, 15:03
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Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:www.president.gov.ua)

Вице-премьер, министр по реинтеграции Ирина Верещук призвала родителей не вести своих детей в оккупантские учебные заведения.

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«Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что тяжело. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны», — написала она в Telegram.

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По ее словам, то, куда в сентябре уйдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей.

«Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем, есть еще одна — Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=_xl0W4uOnsg

Верещук призвала педагогов не работать на врага и заявила, что неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь.

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«Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную Правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но ваша карьера педагога на этом будет завершена», — сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Дети Ирина Верещук Война России против Украины

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