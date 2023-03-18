Депортированы в РФ. Верещук обратилась к российским омбудсменам с требованием предоставить списки украинских детей-сирот 18 марта, 21:05 Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к российским уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с требованием предоставить списки всех украинских детей-сирот, которые были депортированы в РФ.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

«Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно; 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины; 3) были вывезены с временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию», — написала Верещук.

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Обращение обнародовано на русском языке.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой и российского диктатора Владимира Путина. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

2 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей, которые были незаконно депортированы в РФ.