Гуманитарные коридоры спасли около миллиона человек в Украине — Верещук
Украина пытается вывезти гражданских из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Благодаря гуманитарным коридорам удалось спасти около 1 миллиона человек.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она отметила, что благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.
«По коридорам выехали только теми автобусами, которые мы организовали, 350 тысяч. А еще на частных автомобилях уехали. Это уже около миллиона человек удалось спасти за это время именно благодаря гуманитарным коридорам», — сказала Верещук.
- Оккупанты предложили украинцам зеленый коридор из Азовстали и сразу начали обстрел из Градов — советник мэра Мариуполя
- Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты могут пытаться параллельно организовать свой «коридор» для вывоза людей в Россию — Верещук
- Во время эвакуации из Мариуполя оккупанты организовали свой «коридор» и вывезли людей в Россию — Андрющенко
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.