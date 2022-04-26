Гуманитарные коридоры спасли около миллиона человек в Украине — Верещук

26 апреля, 00:39
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Украина пытается вывезти гражданских из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украина пытается вывезти гражданских из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Благодаря гуманитарным коридорам удалось спасти около 1 миллиона человек.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она отметила, что благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.

«По коридорам выехали только теми автобусами, которые мы организовали, 350 тысяч. А еще на частных автомобилях уехали. Это уже около миллиона человек удалось спасти за это время именно благодаря гуманитарным коридорам», — сказала Верещук.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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