Где заметнее всего продвигаются ВСУ и как россияне жалуются на потери и дефицит средств контрбатарейной борьбы — ISW 6 сентября, 09:20 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области, 4 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

В Запорожской области Вооруженным силам Украины удалось достичь дальнейших успехов и продвижения, тогда как бои на востоке региона, на границе с Донецкой областью, блокируют силы российских десантников.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на западе Запорожской области, констатируют аналитики ISW. На геолоцированных кадрах, опубликованных 5 сентября, видно, как российские войска пытаются нанести удары по украинским позициям к северо-западу и западу от села Работино — это свидетельствует, что украинские войска продвинулись в район вблизи населенного пункта, о контроле над которым ранее заявляли оккупанты. Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что ВСУ также продвинулись на юг от Работино и на северо-запад от Вербового (примерно 10 км к востоку от Работино). В частности кадры из района Вербового свидетельствуют о том, что ВСУ продвигаются вдоль линии российских укреплений, которая достигает населенного пункта. Украинские военные источники подтвердили, что ВСУ достигли успеха на направлениях Работино — Новопрокоповка южнее Орехова, а также сообщили, что украинские силы ведут успешные наступательные операции к югу от Бахмута.



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Инфографика: ISW

Контрнаступательные действия Украины на границе Донецкой и Запорожской областей, вероятно, успешно блокируют подразделения российской 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ), не давая возможность передислоцировать их на критические для РФ участки фронта на западе Запорожской области. 5 сентября один из российских «военкоров» опубликовал аудиозапись якобы от имени солдата российского 247-го полка ВДВ, на которой оккупант утверждает, что он «пытается вернуть» тела погибших российских военнослужащих вблизи Старомайорского, поскольку российское командование не занимается этим вопросом. Российский военный утверждает, что его полк потерял 49 человек убитыми за один день боев. Заявления российского солдата свидетельствуют о том, что подразделения 247-го полка продолжают оборонять позиции на границе западной Донецкой и восточной Запорожской области — несмотря на заявления других российских источников в конце августа, что некоторые из этих подразделений воюют в районе села Работино. Ранее ISW отмечал, что подразделения 108-го полка ВДВ и 56-го полка ВДВ — двух других полков, которые входят в состав 7-й дивизии ВДВ — передислоцировались в район Работино.

Инфографика: ISW

Российские провоенные паблики продолжают жаловаться, что оккупационная армия РФ не имеет достаточных контрбатарейных возможностей и достаточного количества артиллерийских боеприпасов на фоне контрнаступления Украины. 4 и 5 сентября российские «военкоры» заявили, что «с контрбатарейной борьбой все еще есть большие проблемы», а российские силы в значительной степени полагаются на беспилотники Lancet и 220-мм и 300-мм снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО), запасы которых ограничены. Один из провоенных Телеграм-каналов отметил планы Минобороны России сформировать пять новых артиллерийских бригад в каждом военном округе России (таких округов пять), что должно улучшить общие артиллерийские возможности россиян. Впрочем, непонятно, идет ли речь о планах сформировать в целом 5 или же 25 бригад, констатируют аналитики ISW. 4 сентября The New York Times сообщила, что диктаторы Северной Кореи и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 10−13 сентября, где, вероятно, обсудят и поставки артиллерийских снарядов из КНДР в Россию.

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с российским военным руководством 5 сентября повторил шаблонную риторику, направленную на то, чтобы отвергнуть недавние достижения Украины на фронте и преувеличить потери ВСУ.



во время встречи с российским военным руководством 5 сентября повторил шаблонную риторику, направленную на то, чтобы отвергнуть недавние достижения Украины на фронте и преувеличить потери ВСУ. Владимир Путин в своей новой речи озвучил очередную порцию безосновательных исторических параллелей между участием СССР во Второй мировой войне и нынешней войной в Украине. Аналитики ISW считают, что таким образом он формулирует идеологические основания для длительной войны и усиливает информационную операцию Кремля, которая ложно изображает украинское правительство как « нацистский режим». Кроме того, прямые параллели между « специальной военной операцией» и Второй мировой войной все ближе подводят россиян к мысли о том, что так называемая « СВО» является настоящей войной.

в своей новой речи озвучил очередную порцию безосновательных исторических параллелей между участием СССР во Второй мировой войне и нынешней войной в Украине. Аналитики ISW считают, что таким образом он формулирует идеологические основания для длительной войны и усиливает информационную операцию Кремля, которая ложно изображает украинское правительство как нацистский режим». Кроме того, прямые параллели между специальной военной операцией» и Второй мировой войной все ближе подводят россиян к мысли о том, что так называемая СВО» является настоящей войной. Правительство Армении , похоже, серьезно пересматривает свои многолетние отношения с Россией в сфере безопасности — о чем свидетельствуют сообщения о гуманитарной помощи Армении Украине и рост общественного недовольства армян из-за т.н. «гарантии безопасности» от России.

, похоже, серьезно пересматривает свои многолетние отношения с Россией в сфере безопасности — о чем свидетельствуют сообщения о гуманитарной помощи Армении Украине и рост общественного недовольства армян из-за т.н. «гарантии безопасности» от России. Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и 5 сентября на отдельных участках продвинулись вперед.