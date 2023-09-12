ВСУ освободили почти 5 кв. км возле Работино и Вербового, Росгвардия вербует бывших преступников из ЧВК Вагнера — новый отчет ISW 12 сентября, 08:26 Огонь ведут танкисты 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления)

Бывших уголовников, которых завербовала ЧВК Вагнера, теперь «трудоустраивают» в составе Росгвардии РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ВСУ продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, в частности продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. 11 сентября украинские военные заявили, что за последнюю неделю украинские войска освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и достигли успехов в районе Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) оперативном направлении освободили в целом 4,8 кв. км, в частности к югу от Работино (10 км к югу от Орехова) и западнее Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова).

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Инфографика: ISW

Росгвардия, похоже, вербует бывших бойцов ЧВК Вагнера из числа ранее осужденных и заключенных — вероятно, для подчинения остатков этой ЧВК и одновременного укрепления внутреннего аппарата безопасности РФ. 11 сентября российское оппозиционное издание iStories сообщило, что родственники ранее судимых бывших бойцов Вагнера рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашение служить в Росгвардии после серии проверок. В частности, их просят предоставить документы об официальном помиловании, а также о заключении ими контрактов с ЧВК Вагнера. Среди прочих, iStories опирается на показания военнослужащего Росгвардии из московского подразделения, который рассказал, что вместе с ним служат бывшие бойцы ЧВК Вагнера, в том числе без опыта обычной военной службы. Еще один военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших «вагнеровцев» охранять «стратегические объекты» в оккупированной Украине. Возможная активная вербовка Росгвардией бывших «вагнеровцев» заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после мятежа ЧВК Вагнера 24 июня, отмечают в ISW. Ранее аналитики Института отмечали передачу Росгвардии подразделений Гром (элитного спецподразделения МВД России по борьбе с наркотиками) и тяжелого вооружения — именно после мятежа Пригожина.

Комментируя местные «выборы» в России и попытки оккупантов провести их на оккупированных территориях Украины, ISW называет их «чрезвычайно сфальсифицированными», а результаты в России — предсказуемыми. Как заявила российская ЦИК, кандидаты в губернаторы от Единой России якобы набрали более 72% голосов в 13 из 20 регионов Центральной России, Дальнего Востока и Сибири. А все три кандидата, которых публично одобрил Владимир Путин — губернатор Нижнего Новгорода Глеб Ниткин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Смоленска Василий Анохин — победили со значительным перевесом. Неединороссы победили лишь в двух регионах, Хакасской и Орловской областях, где были переизбраны действующие представители Компартии. Ранее ISW сообщал о масштабных приготовлениях Кремля к запугиванию избирателей и прямой фальсификации результатов, чтобы обеспечить победу Единой России по всей России и в бутафорских и чрезвычайно фальсифицированных «выборах» в оккупированной части Украины.

Анонсируя ожидаемую встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Владимира Путина, которые встретятся во Владивостоке, ISW напоминает, что они, вероятно, обсудят двусторонние отношения и поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов в Россию.

ISW также обращает внимание, что армии США и Армении 11 сентября начали совместные военные учения Eagle Partner 2023 в Армении, которые должны подготовить армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях и продлятся до 20 сентября. 85 военнослужащих США и 175 военнослужащих Армении участвуют в учениях на полигонах Зар и Армавир вблизи Еревана. Eagle Partner 2023 проходят на фоне все более напряженных отношений между Москвой и Ереваном, а также обострения напряженности между армянскими и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе.

Российские пограничники жалуются на такие же ограниченные возможности и недостаток оборудования, как и российские войска, воюющие в Украине. Речь идет о плохом оснащении пограничных подразделений и обеспечении их недостаточным количеством цифровых систем связи, разведывательно-ударных беспилотников, транспорта и медицинского оборудования. Один известный из российских «военкоров» признал, что такие претензии поступают практически из всех подразделений пограничной службы Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Он заявил, что российские пограничники получают противотанковые ракеты и минометы только через личные связи с военными частями армии РФ, и призвал российские власти предоставить им более мощное оружие — включая самоходные артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы — особенно пограничникам, которые находится в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной. В ISW считают, что такие призывы к предоставлению более сложных систем свидетельствуют о том, что российские пограничники все больше обеспокоены угрозой возможных украинских рейдов через границу в Россию и атак украинских беспилотников на российской территории.