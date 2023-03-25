Вербное воскресенье: Вернётся ли весенняя погода в Украину после похолодания — прогноз 25 марта, 06:26 Погода на Вербное воскресенье (Фото:ElinaL / depositphotos)

Вход Господень в Иерусалим или как в народе называют этот день — Вербное воскресенье в 2023 году отмечается 9 апреля и на большей территории Украины в этот день погода только начнет приходить в себя после похолодания.

На Западе Украины в этот день будет солнечно и тепло, температура воздуха +11+16 градусов, кроме Хмельницкой области, где возможны осадки в виде дождя со снегом. На Севере — облачно и прохладно, температура +7+9 градусов, местами дожди. На Востоке — солнечно и тепло, температура +13+16 градусов, в Харьковской области возможен дождь. На Юге — солнечно и тепло, температура +11+16 градусов, кроме Одесской области, там будет холоднее и с дождем +10+12 градусов. В центральных областях — прохладно, температура +7+9 градусов, местами дождь.

Видео дня

В Киеве 9 апреля дневная температура +11 градусов, ночная +4 градуса. Переменная облачность.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре 9 апреля дневная температура +10 градусов, ночная +5 градусов. Пасмурно, дождь.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 9 апреля дневная температура +9 градусов, ночная +6 градусов. Пасмурно, дождь.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове 9 апреля дневная температура +10 градусов, ночная +4 градуса. Переменная облачность, дождь.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе 9 апреля дневная температура +11 градусов, ночная +6 градусов. Переменная облачность.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo