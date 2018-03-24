Вера Савченко заявила, что на решение суда арестовать ее сестру повлияли Порошенко и Гройсман

Вера Савченко отметила, что суд принял решение об аресте ее сестры под давлением

Вера Савченко заявила о том, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте ее сестры Надежды под давлением со стороны президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Она отметила, что сомнения возникли после того, как перед оглашением решения суд совещался 2,5 часа, передает Украинская правда.

"Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так. Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака с тем, что он обезвредил преступников", - заявила Вера Савченко.

Ранее сообщалось, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать народного депутата Надежду Савченко без возможности внесения залога.

Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Кроме того, по версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петро Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение.

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