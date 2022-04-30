История 87-летней женщины, вынужденной бежать из Мариуполя. Последний материал, над которым работала погибшая журналистка Радио Свобода 30 апреля, 22:36 Цей матеріал також доступний українською 87-летняя Эльвира Борц. История этой женщины — последний материал, над которым работала Вера Гирич (Фото:Скриншот из YouTube Радио Свобода Украина)

История 87-летней Эльвиры Борц, которая во Вторую мировую пережила Холокост, а теперь была вынуждена бежать из заблокированного Мариуполя — последний материал, над которым как продюсер работала журналистка Радио Свобода Вера Гирич, погибшая в результате ракетного удара России по Киеву.

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Эльвира Борц вместе со своим мужем, 94-летним этническим россиянином Николаем Петровым, прожила под непрерывными обстрелами больше месяца. Супруги смогли выехать из Мариуполя в Киев благодаря неравнодушным волонтерам.

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То, что происходит в Мариуполе сейчас, они называют страшнее пережитых событий Второй мировой войны.

«Как блокада Ленинграда. Только гораздо страшнее… Стреляли 48 часов в сутки. День за два», — вспоминает женщина.

Борц со слезами на глазах рассказывает жуткие истории, свидетелем которых она стала за время пребывания в заблокированном городе.

«На твоих руках столько крови, что этому прощения никакой Господь не позволит. Путин, прекратите бойню», — обратилась к российскому диктатору 87-летняя женщина и расплакалась.

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в центре Киева 28 апреля погибла журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич.



«Вера Гирич работала в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018, а до этого — на ведущих украинских телеканалах. «Редакция выражает соболезнование семье Веры Гирич и будет вспоминать ее как светлого и доброго человека, настоящего профессионала», — пишут в Радио Свобода. О гибели Веры Гирич написали и в белорусской службе Радио Свобода.



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