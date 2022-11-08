Никаких подтвержденных фактов злоупотреблений или перепродажи оружия Украиной нет — представитель президента в Раде 8 ноября, 16:00 Украинский военный (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что никаких подтвержденных фактов злоупотреблений или перепродажи оружия Украиной нет.

По его словам, попытки дискредитации со стороны российской пропагандистской машины военно-политического руководства и военного командования не удались.

"Никаких подтвержденных фактов злоупотреблений или перепродаж оружия на другие рынки нет", - сказал он на брифинге.

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Вениславский добавил, что все предоставленное международными партнерами вооружение используется исключительно на поле боя в Украине.

Ранее финская национальная телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальное бюро расследований сообщала, что якобы есть признаки того, что преступные группировки нелегально переправляют в Финляндию штурмовые винтовки, предназначавшиеся для Украины.

МВД Украины, комментируя эту информацию, заявило, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.

В июле спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил, что расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением», которое нелегально ввозится из Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя сообщения Европола, заявил, что сообщения о «контрабанде оружия» совпадают по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России по дискредитации Украины, цель которой — прекращение поставок оружия от союзников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя.

Вскоре Европол выступил с официальным заявлением, в котором назвал угрозу контрабанды оружия из воюющей Украины «потенциальной» и подчеркнул, что тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного ввоза товаров военного назначения в Европейский Союз.