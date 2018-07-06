06 июля 2018, пятница

Венгерским футболистам, участвовавшим в чемпионате непризнанных "государств", запретили въезд в Украину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Футбольная команда Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира
Фото: Mukachevo.net

Футбольная команда Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира

Служба безопасности Украины запретила организаторам и участникам футбольной команды Karpatalja (Закарпатье) въезд в Украину из-за участия в футбольном чемпионате непризнанных "государств" в Лондоне.

"Организаторам и членам команды из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ на депутатский запрос народного депутата Андрея Ильенко.

Кроме того, двум игрокам-гражданам Украины объявили предупреждение и инициировано разбирательство о лишении их спортивных лицензий.

Напомним, что в июне разгорелся скандал с командой Karpatalja, которая приняла участие и даже победила в турнире непризнанных территорий в Лондоне.

В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. При этом в отборочных матчах турнира играли также команды пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которым пройти в чемпионат не удалось.

Смотрите также

Команда Karpatalja организована депутатом Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберием Феешем. В ее состав входят этнические венгры, часть из которых были рождены в Закарпатской области.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове