Венгерским футболистам, участвовавшим в чемпионате непризнанных "государств", запретили въезд в Украину

Футбольная команда Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира

Служба безопасности Украины запретила организаторам и участникам футбольной команды Karpatalja (Закарпатье) въезд в Украину из-за участия в футбольном чемпионате непризнанных "государств" в Лондоне.

"Организаторам и членам команды из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины", - говорится в ответе СБУ на депутатский запрос народного депутата Андрея Ильенко.

Кроме того, двум игрокам-гражданам Украины объявили предупреждение и инициировано разбирательство о лишении их спортивных лицензий.

Напомним, что в июне разгорелся скандал с командой Karpatalja, которая приняла участие и даже победила в турнире непризнанных территорий в Лондоне.

В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. При этом в отборочных матчах турнира играли также команды пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которым пройти в чемпионат не удалось.

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Команда Karpatalja организована депутатом Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберием Феешем. В ее состав входят этнические венгры, часть из которых были рождены в Закарпатской области.