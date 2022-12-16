Венгрия выступает за ускоренное вступление Украины в ЕС, но хочет сохранить связи с РФ

16 декабря, 20:11
Поделиться:
Флаг Венгрии (Фото:RGY23 / pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:RGY23 / pixabay)

Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что правительство одновременно выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский союз, однако сохраняя тесные связи с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, Венгрия на этой неделе заблокировала добавление нескольких российских чиновников в санкционный список ЕС из-за ее вторжения в Украину. Bloomberg уточняет, что в список в конце концов было добавлено более 100 человек и десятки организаций после встречи лидеров ЕС.

Видео дня

Читайте также:
Орбан заявил, что продолжит блокировать план ЕС о помощи Украине

Премьер-министр Орбан ранее призвал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Однако, по словам Балаша Орбана, правительство в Будапеште поддерживает усилия Украины по присоединению к ЕС и хочет, чтобы Европейская комиссия действовала в соответствии с этим.

«Надеемся, как только это будет возможно… и государства-члены должны оказывать давление на комиссию, чтобы ускорить процесс», — сказал советник.

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза Венгрия в очередной раз выступила против определенных положений нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия Евросоюз Украина-ЕС Украина-Венгрия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X