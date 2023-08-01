Украинских пленных в Венгрии запугивали и убеждали принять венгерское гражданство — СМИ 1 августа, 20:42 Флаг Венгрии (Фото:RGY23/Pixabay)

Украинских военнопленных, которых Россия передала в Венгрию, запугивали наказанием в Украине и их склоняли к принятию венгерского гражданства, сообщает Kyiv Independent и Радио Свобода со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, в Венгрии украинских военнопленных убеждали, что им лучше не возвращаться в Украину, потому что им грозит немедленное возвращение на фронт или суд за «дезертирство». Один собеседник сказал, что их якобы поощряли принять гражданство Венгрии.

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В материалах со ссылкой на анонимных собеседников упоминается, что переданные в Венгрию военнопленные 19−23 лет имели фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским и имел двойное гражданство. Они попали в плен под Купянском и находились в лагере, о котором украинская сторона практически не имела информации.

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники писала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

По состоянию на 23 июня Киев вернул пятерых защитников, еще шестеро оставались в Венгрии.