Венгрия планирует забрать из России новую группу украинских военнопленных — СМИ

13 июля, 10:30
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Флаг Венгрии (Фото:RGY23/Pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:RGY23/Pixabay)

Венгрия без участия Киева снова хочет забрать из РФ часть украинских военнопленных при «посредничестве» так называемой Русской православной церкви (РПЦ), сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

Один из собеседников агентства заявил, что в РПЦ активно обсуждают визит представителей правительства Венгрии в Россию, который, по предварительным данным, может состояться 8 — 11 августа.

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«Цель визита — это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, которые имеют „венгерское происхождение“. Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без всяких правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права», — рассказал он.

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По словам источника РБК-Украина, с российской стороны «переговорщиком» будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Севрюк). В то же время у Будапешта нет списка с конкретными военными, которых хотят забрать, но «безоговорочное требование венгров — их принадлежность к венгерскому нацменьшинству в Украине и знание языка».

Собеседник издания утверждает, что сейчас поиском и отбором закарпатцев среди пленных якобы занимаются российские спецслужбы, а к приезду венгерской делегации хотят сформировать группу из 10−15 украинских военных.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

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Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники писала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

По состоянию на 23 июня Киев вернул пятерых защитников, еще шестеро оставались в Венгрии.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Венгрия РПЦ Военнопленные Украина-Венгрия

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