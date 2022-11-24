Венгрия ратифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО — премьер Польши

24 ноября, 18:02
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Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

По его словам, такое обещание он получил от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время частной встречи в ходе саммита лидеров Вышеградской группы.

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«Я попросил премьер-министра Орбана как можно скорее ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И я получил обещание, что на первом заседании парламента в новом году, то есть чуть больше, чем через месяц, состоится ратификация», — заявил премьер-министр Польши.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Венгрия НАТО Швеция Финляндия

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