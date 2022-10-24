Украинцы назвали наибольшее дружественные страны, Венгрия перешла в категорию враждебных — опрос 24 октября, 16:55 Ряд стран Европы приняли украинцев, которые бежали от войны (Фото:Tetiana Shyshkina/Unsplash)

В условиях продолжающейся войны России против Украины украинцы назвали Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду наиболее дружественными странами, а Венгрия перешла в категорию враждебных.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, опрошенные также считают дружественными Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию, Японию. Около половины респондентов считают дружественными Турцию и Казахстан, еще около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине.

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Китай остается для украинцев преимущественно нейтральной страной.

В то же время, Венгрия перешла в категорию враждебных стран — таковой ее считают 41% опрошенных, нейтральной — 26%, дружественной — 21%.

Беларусь (85%) и Россия (97%) для украинцев остаются абсолютно враждебными странами.

Возросло также нейтральное отношение к Турции. Также сохраняется тенденция к ухудшению к Китаю.

Опрос проводился с 8 по 9 октября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала мобильная связь.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.