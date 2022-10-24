Украинцы назвали наибольшее дружественные страны, Венгрия перешла в категорию враждебных — опрос
Ряд стран Европы приняли украинцев, которые бежали от войны (Фото:Tetiana Shyshkina/Unsplash)
В условиях продолжающейся войны России против Украины украинцы назвали Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду наиболее дружественными странами, а Венгрия перешла в категорию враждебных.
Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.
По данным социологов, опрошенные также считают дружественными Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию, Японию. Около половины респондентов считают дружественными Турцию и Казахстан, еще около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине.
Китай остается для украинцев преимущественно нейтральной страной.
В то же время, Венгрия перешла в категорию враждебных стран — таковой ее считают 41% опрошенных, нейтральной — 26%, дружественной — 21%.
Беларусь (85%) и Россия (97%) для украинцев остаются абсолютно враждебными странами.
Возросло также нейтральное отношение к Турции. Также сохраняется тенденция к ухудшению к Китаю.
Опрос проводился с 8 по 9 октября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала мобильная связь.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.
18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.
15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.
Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».
18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.