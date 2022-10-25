На фоне дружбы Будапешта и Москвы. В мукачевском замке Паланок венгерского турула заменили украинским Тризубом — фото 25 октября, 12:09 Тризуб заменил венгерский символ, установленный на бастионе Паланка в 2008 году (Фото:t.me/andriybaloha)

Власти Мукачево Закарпатской области заменили венгерского турула на бастионе замка Паланок украинским Тризубом.

Об этом во вторник, 25 октября, сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Андрей Балога, опубликовав соответствующие фото.

По его словам, малый Государственный Герб Украины — Тризуб был установлен «в честь наших героев».

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«Сегодня на нашей земле творится история новой Украины — сильной и несокрушимой. И творится она руками всех тех, кто сражается за нашу свободу, за наше будущее, за право жить на своей земле. Пусть друзья, и, прежде всего, враги Украины знают, что после стольких потерь и страданий, которые принесли на нашу землю российские оккупанты — Украина едина, как никогда, а украинцы от Востока до Запада становятся только сильнее и будут бороться за Украину до конца, до победы!», — заявил Балога.

Скульптура турула (птица из венгерской мифологии) была установлена в Мукачево в 2008 году, а решение о ее демонтаже местный горсовет принял 13 октября 2022-го на фоне прокремлевской риторики Будапешта, блокирующего антироссийские санкции и препятствующего стремлениям Украины в НАТО и Евросоюз.