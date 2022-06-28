Удар РФ по Кременчугу может быть рассмотрен в Гааге — Венедиктова 28 июня, 11:27 Международные эксперты уже занялись сбором доказательств против кремлевского режима (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Ракетный удар российских войск по торговому центру в Кременчуге Полтавской области может быть рассмотрен в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом во вторник, 28 июня, заявила в эфире общенационального марафона генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, международные эксперты уже прибыли в Украину и приступили к сбору доказательств против кремлевского режима.

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«У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками… Нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли… Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге», — пояснила генпрокурор.

В связи с этим она подчеркнула, что все доказательства должны быть собраны надлежащим образом, чтобы в итоге они могло быть приняты любым судом.

Согласно последним данным, в результате удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 36 считаются пропавшими без вести.



Кроме того, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Данный теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, в Совбезе ООН решили созвать по этому поводу внеочередное заседание.



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