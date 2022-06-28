Удар РФ по Кременчугу может быть рассмотрен в Гааге — Венедиктова

28 июня, 11:27
Международные эксперты уже занялись сбором доказательств против кремлевского режима (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Международные эксперты уже занялись сбором доказательств против кремлевского режима (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Ракетный удар российских войск по торговому центру в Кременчуге Полтавской области может быть рассмотрен в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом во вторник, 28 июня, заявила в эфире общенационального марафона генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, международные эксперты уже прибыли в Украину и приступили к сбору доказательств против кремлевского режима.

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«У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками… Нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли… Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге», — пояснила генпрокурор.

В связи с этим она подчеркнула, что все доказательства должны быть собраны надлежащим образом, чтобы в итоге они могло быть приняты любым судом.

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Согласно последним данным, в результате удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 36 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw

Данный теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.

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Кроме того, в Совбезе ООН решили созвать по этому поводу внеочередное заседание.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Полтавская область Гаага Кременчуг Военные преступления Ирина Венедиктова Война России против Украины

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