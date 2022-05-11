Дело о госизмене: экстрадиция Шария может длиться от трех месяцев до года — Венедиктова 11 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Шарий (Фото:Скриншот/Анатолий Шарий/Youtube)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что процесс экстрадиции из Испании в Украину подозреваемого в госизмене Анатолия Шария может длиться от трех месяцев до года.

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По ее словам, сейчас Шарий находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

«Что касается экстрадиции – процесс очень долгий всегда. У нас есть опыт, потому что в год мы проводим до 100 экстрадиций. Мы спрашиваем, нас спрашивают на выдачу. Мы очень серьезно в теме по экстрадициям. Поэтому можем понимать, какие риски нас ожидают, мы понимаем, как будет работать сторона защиты и тому подобное», — сказала она в эфире телемарафона.

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Венедиктова заявила, что сама процедура экстрадиции Шария при максимально активном процессе это – три-шесть месяцев или до года.

«Эта история будет продолжаться и до года. Для нас важно, что мы идем по законному пути», — сказала она.

4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

Позже появилась информация, что подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.

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