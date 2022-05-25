Мародерство российских военных. Венедиктова назвала генерал-майора полиции РФ, который приказал ограбить ЧАЭС 25 мая, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)

Генерал-майор полиции РФ Олег Якушев во время оккупации Чернобыльской АЭС приказал российским военных ограбить предприятие, утверждает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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«Это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ», — пишет она в Facebook.

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Венедиктова добавила, что оккупанты полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы.

«Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более 26 млн гривен», — подчеркивает генпрокурор.

По данным Венедиктовой, прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполицией и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

Олег Якушев / Фото: Ірина Венедіктова/Facebook

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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