Мародерство российских военных. Венедиктова назвала генерал-майора полиции РФ, который приказал ограбить ЧАЭС
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова/Facebook)
Генерал-майор полиции РФ Олег Якушев во время оккупации Чернобыльской АЭС приказал российским военных ограбить предприятие, утверждает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
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«Это Олег Якушев, во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнявший обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ», — пишет она в Facebook.
Венедиктова добавила, что оккупанты полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, исследовавшую радиоактивные отходы.
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«Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более 26 млн гривен», — подчеркивает генпрокурор.
По данным Венедиктовой, прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполицией и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.
После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.
31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.
2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.
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