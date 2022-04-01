Украинские военные освободили от оккупантов Великую Дымерку в Киевской области — журналист 1 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Великая Дымерка перешла под контроль ВСУ (Фото:Кадр видео Андрей Цаплиенко/Telegram)

Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что украинские военные освободили от российских оккупантов Великую Дымерку в Киевской области.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



У себя в Telegram он опубликовал фото брошенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.

Над зданием поселкового совета Большой Дымерки Броварского района уже вывесили флаг Украины.

Видео дня

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российская армия полностью покинула Броварской район.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.