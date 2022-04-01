Украинские военные освободили от оккупантов Великую Дымерку в Киевской области — журналист
Великая Дымерка перешла под контроль ВСУ (Фото:Кадр видео Андрей Цаплиенко/Telegram)
Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что украинские военные освободили от российских оккупантов Великую Дымерку в Киевской области.
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У себя в Telegram он опубликовал фото брошенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.
Над зданием поселкового совета Большой Дымерки Броварского района уже вывесили флаг Украины.
Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российская армия полностью покинула Броварской район.
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