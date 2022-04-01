Украинские военные освободили от оккупантов Великую Дымерку в Киевской области — журналист

1 апреля, 13:07
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Великая Дымерка перешла под контроль ВСУ (Фото:Кадр видео Андрей Цаплиенко/Telegram)

Великая Дымерка перешла под контроль ВСУ (Фото:Кадр видео Андрей Цаплиенко/Telegram)

Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что украинские военные освободили от российских оккупантов Великую Дымерку в Киевской области.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

У себя в Telegram он опубликовал фото брошенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.

Над зданием поселкового совета Большой Дымерки Броварского района уже вывесили флаг Украины.

Видео дня

Ранее мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что российская армия полностью покинула Броварской район.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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