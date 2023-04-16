Пасхальный обмен. Из российского плена вернулись еще 130 украинцев — Ермак

16 апреля, 10:00
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Андрей Ермак / Telegram

Андрей Ермак / Telegram

Украина и Россия провели Пасхальный обмен пленными: домой вернулись еще 130 украинских защитников.

Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, обмен проходил в течение последних дней в несколько этапов.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта (ДССТ).

Видео дня

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Редактор: София Лазарова

Теги:   Пленные Пленный Обмен пленными Обмен пленными новости Последний обмен пленными Военнопленные Пасха Андрей Ермак Война России против Украины Пасха 2023

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