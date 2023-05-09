«Это не голливудское кино». Глава МИД Британии предостерег от завышенных ожиданий от контрнаступления ВСУ 9 мая, 23:40 В то же время, Джеймс Клеверли заявил, что верит в успех ВСУ (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли предостерег от завышенных ожиданий от контрнаступления украинской армии.

Он отметил, что нельзя сравнивать войну в Украине с «голливудским кино с тремя частями, в котором после обороны Киева наступает поддержка международного сообщества, а дальше происходит контрнаступление». В то же время Клеверли отметил, что верит в успехи ВСУ на поле боя.

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«Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания на протяжении всего конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились в этом конфликте. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть», – заявил Клеверли.

Глава МИД Британии считает также, что следует готовиться к тому, что кремлевский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию конфликта во время успехов ВСУ.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже совершают контрнаступательные действия на востоке страны.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая сроки и направления продвижения войск еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.