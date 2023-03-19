Британия показала обучение украинских военных на танках Challenger 2 — видео

19 марта, 00:08
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Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, на котором показало процесс обучения украинских военных на танках Challenger 2.

На видео украинские военные на полигоне используют обучающие танки, у которых нет башни и реальные танки. Также производятся стрельбы.

Представитель армии Великобритании сообщил, что для украинцев организованы курсы отдельно для командиров танка, водителей, заряжателей и стрелков.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1637061306275512328
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Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что поддерживает передачу Украине дополнительных танков Challenger 2.

Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Британия первой передаст ВСУ западные танки.

29 января стало известно, что украинские танкисты прибыли на учебу в Великобританию.

Премьер-министр Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Танки Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины Challenger 2

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