Великобритания передала Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад — Уоллес 20 июля, 19:36 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Великобритания «пожертвовала значительное количество военной техники, боеприпасов и нелетальной помощи», поскольку Силы обороны продолжают вытеснять российских оккупантов.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Он добавил, что Великобритания передала Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

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При этом Уоллес признал, что в определенных областях поставок было меньше, чем ожидалось.

«В то время как в небольшом числе областей мы поставили меньше, чем ожидалось. Мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя. Например, мы доставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально», — уточнил он.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является «гораздо более хрупкой», чем в стране-агрессоре хотят признать, и победа Украины в войне является вполне возможной.

16 июля Уоллес заявил, что Россия еще будет угрозой в ближайшие годы и у российского диктатора Владимира Путина пока еще есть военные ресурсы.

