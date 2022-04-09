Великобритания готова взять после войны шефство над Киевом и Киевской областью — Зеленский 9 апреля, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова взять на себя после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном видеообращении.

«Борис Джонсон был сегодня очень конкретный, и в ответах на мои вопросы. Как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — сказал президент Украины.

Видео дня

Около 16:30 в субботу, 9 апреля, стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита в Киев он объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

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