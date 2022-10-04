«Пока трактор не оттащит последний танк». Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ 4 октября, 23:01 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против России до конца, «пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор».

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Sky news.

«Великобритания будет поддерживать украинцев в войне против России до тех пор, пока эта война не будет выиграна, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не оттащит последний украинский трактор», — отметил Клеверли.

Видео дня

Он также отметил, что всем партнерам Украины нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до победы.

«Если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма», — добавил глава МИД.

20 сентября британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что в 2023 году Великобритания сохранит уровень поддержки Украины, которую она оказывала в 2022 году.