Россия теряла одного военного на каждые полметра земли в Бахмуте — Британия в ОБСЕ 7 июня, 23:55 Бахмут, 21 мая (Фото:via REUTERS)

Российские войска продвинулись в Бахмуте на расстояние в 29 километров, потеряв около 60 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом заявил старший военный советник представительства Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс на форуме организации в Вене, сообщает пресс-служба британского правительства.

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В частности, Стаббс отметил, что одной из целей полномасштабного вторжения России в Украину, вероятно, было полное захват всего Донбасса в течение 10−14 дней. Однако после 15 месяцев противостояния на Донбассе наступление России остановилось из-за чрезвычайно высоких потерь.

«С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты или ранены до 60 000 солдат „Вагнера“ и регулярных российских войск. Россия понесла почти половину этих потерь, почти 30 000 человек убитыми или ранеными, за последние три месяца с марта. Эти потрясающие потери» были достигнуты при полном продвижении всего 29 километров. То есть на каждые 48 сантиметров земли, завоеванной Россией, приходится один убитый или раненый ее солдат", — подчеркнул советник.

Он добавил, что прошел уже более года с тех пор, как российское военное руководство было вынуждено отказаться от своих стремлений одержать убедительную решающую победу методами современной общевойсковой маневренной войны. Поэтому РФ перешла к тактике войны на истощение, которая ведет к росту числа жертв.

«Уже более года мы наблюдаем, как принимающие решения лица удваивают свой так же злосчастный план на случай непредвиденных обстоятельств — тупой, интеллектуально несостоятельный метод войны на истощение. Это привело к ужасной демонстрации готовности Кремля жертвовать российским народом, включая его мобилизованных граждан, тысячами ради ужасной и надуманной войны, которую избрал Путин», — подчеркнул Стаббс.

По его мнению, Россия не сможет победить в войне против Украины.

«На прошлой неделе наш российский коллега продолжал ошибочно настаивать, что так называемая „Специальная военная операция“ идет по плану, что все цели будут достигнуты. Все мы знаем, что избранная Путиным война в Украине построена на лжи, но реальность: застопорившееся вторжение России»., тысячи российских жертв и значительное снижение боеспособности России ясно демонстрируют, что это совсем не так", — отметил советник.

Иен Стаббс добавил, что Великобритания и ее партнеры продолжат поддерживать Украину.