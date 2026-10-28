Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на общую сумму 10 млрд фунтов стерлингов (около 13,5 млрд долларов).

Об этом Зеленский написал в Telegram в среду, 28 октября, после разговора с британским премьером Энди Бернемом.

«Был очень хороший разговор с премьер-министром Бернемом, и мы благодарны Британии за неизменную сильную и по-настоящему лидерскую поддержку», — отметил президент Украины.

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По информации Владимира Зеленского, 7 миллиардов фунтов из средств, выделяемых Великобританией, — это экономическая поддержка на следующие три года, еще 3 миллиарда — британская экспортная поддержка, преимущественно для поставок оружия.

«Это в плюс к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине», — уточнил Зеленский.

«Действительно сильный шаг и очень своевременный — как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится масштабировать», — заявил Владимир Зеленский.

Также он обсудил с Энди Бернемом политику санкций в отношении государства-агрессора РФ.

«Великобритания в этом и дальше будет принципиальной. Это глобально важный пример», — написал Зеленский.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он встретился в Лондоне с королем Чарльзом III и премьер-министром Энди Бернемом.

Что касается ежегодной поддержки Украины, о которой упомянул в своей публикации президент Зеленский, то 16 января 2026 года Министерство обороны Украины сообщило, что Лондон обязался каждый год предоставлять Украине не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов ($3,6 млрд) на военные нужды до 2030−2031 годов или «столько, сколько потребуется».