Оккупанты сбросили в Херсонской области две управляемые авиабомбы, трое погибших 2 мая, 15:46 Последствия российского авиаудара по Белозерской громаде Херсонской области, 2 мая 2023 года (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 2 мая, сбросили две управляемые авиабомбы на остров рядом с селом Велетенское в Херсонской области, погибли три человека, еще пять ранены. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Херсонская область. Россияне сбросили на остров рядом с селом Велетенское две управляемые авиабомбы… Террористы», — написал он.

Ранее в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что 2 мая российские войска обстреляли Херсон и несколько сел в Белозерской громаде, в результате погибли три человека и были ранены пятеро. Россияне вели обстрел из артиллерии и наносили авиаудары. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что страна-террорист наносила удары по селам Велетенское и Кизомыс.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее говорил, что россияне каждый день выпускают по Украине около 20 управляемых авиабомб, которые попадают в гражданские объекты.

В Воздушных силах также сообщали, что войска РФ начали активнее применять для ударов по украинской территории авиабомбы, потому что имеют большой запас, а переделывать их в управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.