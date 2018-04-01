Запах алкоголя и попытка убежать. В полиции рассказали подробности ДТП с участием сотрудника посольства России

Сотрудник посольства России, который в ночь на воскресенье, 1 апреля, стал виновником ДТП на Подоле в Киеве, пытался скрыться с места происшествия.

Об этом в комментарии Украинской правде рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Водитель пытался покинуть место ДТП, однако был остановлен гражданами и сотрудниками патрульной полиции, приехавшими на вызов", - отметил Тракало.

Он сообщил, что, по словам патрульных, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - чувствовался соответствующий запах изо рта, была заметна потеря координации, вел себя агрессивно. От прохождения теста на приборе Драгер сотрудник посольства России отказался.

По словам Тракало, на место происшествия прибыли сотрудники диппредставительства РФ.

"Поскольку виновник ДТП показал карточку сотрудника посольства дипломатического учреждения, согласно международно-правовым договорам, патрульные не составляли на него постановление об административных правонарушениях", - сообщил представитель полиции.

В то же время патрульные составили рапорт, в котором подробно описали произошедшее.

"Копия этого рапорта будет передана в МИД Украины для принятия дальнейшего решения по этому делу", - отметил Тракало.

При этом он не подтвердил распространенную ранее СМИ информацию, что в автомобиле посольства РФ находился еще пассажир, который скрылся с места происшествия.

Вместе с тем, представитель полиции сообщил, что имела место конфликтная ситуация между прохожими и водителем Volkswagen Passat, однако полиция не допустила драки.

Как сообщала ранее сообщество Киев оперативный, около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8 автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси КИА.