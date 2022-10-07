Ответ на петицию. Зеленский поручил премьеру проработать вопрос о введении вегетарианских сухпайков для ВСУ
Все украинские военные получают стандартные сухпайки без учета особенностей питания (Фото:МО)
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
В ответе сказано, что по состоянию на 7 октября продовольственное обеспечение личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований осуществляется в полном объеме в соответствии с установленными нормами.
Сейчас у бойцов нет вегетарианских сухпайков. Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции.
Ее автор предлагает добавить к уже используемым сухпайкам дополнительные, которые будут учитывать пищевые особенности военных. По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. В качестве примера автор говорит, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в США.
Также в петиции указано, что введение вегетарианских сухпайков станет важным для;
- людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов;
- верующих;
- людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу;
- людей с периодическими проблемами пищеварения.
В 2017 году в Украине началась реформа питания в ВСУ, в 2020-м все воинские части перешли на новую систему закупки питания по каталогу. Это значительно улучшило качество продовольственного обеспечения военных.