Ответ на петицию. Зеленский поручил премьеру проработать вопрос о введении вегетарианских сухпайков для ВСУ

7 октября, 16:05
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Все украинские военные получают стандартные сухпайки без учета особенностей питания (Фото:МО)

Все украинские военные получают стандартные сухпайки без учета особенностей питания (Фото:МО)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали ввести вегетарианские и веганские сухпайки для украинских военных.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В ответе сказано, что по состоянию на 7 октября продовольственное обеспечение личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований осуществляется в полном объеме в соответствии с установленными нормами.

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Сейчас у бойцов нет вегетарианских сухпайков. Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции.

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Ее автор предлагает добавить к уже используемым сухпайкам дополнительные, которые будут учитывать пищевые особенности военных. По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. В качестве примера автор говорит, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в США.

Также в петиции указано, что введение вегетарианских сухпайков станет важным для;

  • людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов;
  • верующих;
  • людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу;
  • людей с периодическими проблемами пищеварения.

В 2017 году в Украине началась реформа питания в ВСУ, в 2020-м все воинские части перешли на новую систему закупки питания по каталогу. Это значительно улучшило качество продовольственного обеспечения военных.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сухпайки Вегетарианство Владимир Зеленский Веган Денис Шмыгаль Петиция

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