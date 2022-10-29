В Украине днем ограничений подачи электроэнергии потребителям не было, однако вечером возможны отключения — Укрэнерго 29 октября, 14:38 В Украине днем не будут отключать свет: что будет вечером (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В субботу, 29 октября, теплая погода и выходной день способствовали тому, что с утра украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни, поэтому необходимости в экстренных отключениях не было. При этом вечером могут быть применены ограничения по необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго в Facebook.

«Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу, а его верхняя точка — чуть позже, что замедлило рост потребления. Эти два события совокупно предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей», — говорится в публикации.

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Как пояснили в компании, на выходных потребление снижается за счет того, что не работает большинство офисов, и многие люди в целом начинают пользоваться электрочайниками, плитами позже, чем в рабочий день.

Впрочем, как отмечают в Укрэнерго, предстоит вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения.

«Вечером же, возвращаясь домой, мы включаем свет и различные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети больше, чем в утреннее время. Поэтому призываем всех сознательно снизить пользование мощными электроприборами, особенно вечером с 17:00 до 23:00», — подчеркивают в пресс-службе.

В отдельных регионах, где повреждения электросетей от российских обстрелов очень велики, украинцы до сих пор не могут пользоваться электроэнергией значительную часть дня.

Также энергетики говорят, что завершается работа по упорядочению графиков отключений потребителей, которые придется применять в дальнейшем. Уже в ближайшее время появится информация, какими будут дальнейшие графики ограничения потребителей, чтобы они были более равномерными и понятными для украинцев.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически ежедневно вводят веерные отключения света.