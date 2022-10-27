После удара по энергетической инфраструктуре. В ряде центральных областей Украины и в Киеве ввели веерные отключения света

27 октября, 12:18
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В Укрэнерго сообщили, что повреждено оборудование магистральной энергосети (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

В Укрэнерго сообщили, что повреждено оборудование магистральной энергосети (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

Утром в четверг, 27 октября, в Киеве и ряде центральных областей Украины ввели веерные отключения света после удара войск РФ по объекту энергетической инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, в результате атаки российских оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях.

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Чтобы предотвратить перегрузку сети операторам распределительных сетей предоставили объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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В дальнейшем объем требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

В пресс-службе ДТЕК Киевский электросети уточнили, что в Киеве веерные отключения по графику введены с 5:38 утра.

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С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

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Чтобы стабилизировать работу энергосистемы в разных областях Украины практически ежедневно вводят веерные отключения света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Электроэнергия Черкасская область Черниговская область Киевская область Житомирская область Укрэнерго Веерные отключения Война России против Украины

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