В Киеве и Киевской области начались веерные отключения электроэнергии 21 октября, 10:34 В Украине вводят веерные отключения света из-за ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

С 9:20 пятницы, 21 октября, в Киеве и Киевской области ввели веерные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе ДТЕК Киевские электросети в Facebook, стабилизационные отключения света введены по распоряжению Укрэнерго.

Всех потребителей электроэнергии в украинской столице разделили на три группы. Каждая из них будет отключаться в указанный промежуток времени.

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба уточнил в своем Telegram, что в регионе наблюдается рост потребления электроэнергии и начались веерные отключения.

Он призвал жителей области тотально экономить электроэнергию и не включать лишние электроприборы.

Последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.



19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.



Офис президента просил украинцев в четверг, 20 октября, минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.

