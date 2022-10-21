Укрэнерго вводит веерные отключения электроэнергии еще в трех областях Украины

21 октября, 11:47
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В центральных областях Украины 21 октября вводят веерные отключения света (Фото:Fré Sonneveld/Unsplash)

В центральных областях Украины 21 октября вводят веерные отключения света (Фото:Fré Sonneveld/Unsplash)

Днем в пятницу, 21 октября, Укрэнерго вводит веерные отключения электроэнергии в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщили в пресс-службе компании в Facebook, это вынужденная мера из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии.

«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — добавили в Укрэнерго.

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Там напомнили, что диспетчеры принимают решение о временном отключении света, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных РФ разрушений.

Экономное энергопотребление украинцами может помочь избежать принудительных отключений.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02KTqejB6xFB3f7okd8Atbi9Np1fU3daVjqFm7F6CRNBwLgfM22U998ASqiugHk4Vcl

Утром 21 октября веерные отключения света ввели в Киеве и Киевской области. Жителей региона призвали экономно потреблять электроэнергию.

Последние десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

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18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.

Офис президента просил украинцев в четверг, 20 октября, минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черкасская область Черниговская область Житомирская область Укрэнерго Веерные отключения Война России против Украины

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