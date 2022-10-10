Отключения света в пострадавших областях могут продлиться несколько дней — Укрэнерго 10 октября, 23:07 Львов без света после российских ударов, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Пока в пострадавших от российских атак регионах восстанавливают электроснабжение, может понадобиться дополнительное ограничения потребления электрики. Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в понедельник, 10 октября.

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По словам Кудрицкого, оккупанты повредили критическую инфраструктуру практически в половине регионов, а 10 октября можно назвать беспрецедентным днем, когда российским ударам подверглось столько объектов. Он сообщил, что в большинстве областей энергоснабжение уже восстановили полностью или почти полностью, еще в пяти идут восстановительные работы, и энергетики ожидают, что в ближайшие дни смогут вернуть энергоснабжение всем потребителям.



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"…Сегодня и, возможно, несколько следующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления электроэнергии, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросети и как можно скорее снова обеспечить надежное электроснабжение… Они будут временными, [продлятся] не больше нескольких часов и будут проходить в полной координации с диспетчерами Укрэнерго… Я бы использовал не термин «веерные отключения». Скорее, ограничение потребления диспетчером в некоторых регионах с самыми большими повреждениями, чтобы выполнить ремонты как можно быстрее", — объяснил глава Укрэнерго.

Он добавил, что речь не идет о том, чтобы совсем выключить свет, а об экономном отношении к электроснабжению.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему и переносить использование стиральной машины, утюга и других электроприборов, которые потребляют много энергии, на другое время.

Россия за сутки нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. В результате погибли 14 человек, больше 90 пострадали.