Зависит от объемов дефицита и потребления. Графики отключения электроэнергии в Киеве могут обнародовать в начале недели 30 октября, 15:25 Графики отключения электроэнергии в Киеве могут обнародовать в начале недели (Фото:REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Графики отключения электроэнергии в Киеве еще находятся в стадии доработки, однако они не будут точными. Все зависит от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

«Последние несколько дней идет такая финальная стадия проработки новых графиков. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем их. Там будет существенно увеличено количество зданий и адресов, и люди смогут узнать о себе. Надеюсь, что эти графики будут более точными, и киевляне смогут что-то прогнозировать», — сказал он.

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Отвечая на вопрос, могут ли эти графики быть точными, Коваленко отметил, что стопроцентной вероятности никогда не будет.

«100% вероятности совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление, и этот баланс мы прогнозируем. Такое впервые происходит с системой», — прокомментировал он.

Также гендиректор компании YASNO добавил, что в воскресенье утром отключений в столице не было, потому что погода теплая и обычно в воскресенье потребление электроэнергии самое низкое за всю неделю.

«Поэтому пока отключений нет. Что будет вечером, на мой взгляд, трудно предсказать, но высока вероятность того, что отключений вечером сегодня тоже не будет. Посмотрим, что произойдет в 17−18 часов, может, где-то потребление подскочит… Но пока, как мы говорим, энергетической тревоги нет», — заявил Коваленко.

В воскресенье, 30 октября, украинцы второй день подряд активно экономят электроэнергию, поэтому необходимости в экстренных отключениях не было.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически каждый день вводят веерные отключения света.