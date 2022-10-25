Во всех областях Украины и в Киеве ввели веерные отключения электроэнергии

25 октября, 10:58
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По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии (Фото:Kittenprint/Unsplash)

По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии (Фото:Kittenprint/Unsplash)

После 9:00 утра вторника, 25 октября, во всех областях Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, диспетчерский центр компании вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей по всей стране.

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Там напомнили, что веерные отключения света — полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дать возможность сбалансировать работу энергосистемы.

В ДТЕК Киевские электросети сообщили, что графики отключения света ввели также и в Киеве.

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Украинцев призвали снижать потребление электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика (6:00−11:00 и 17:00—23:00).

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Последние две недели целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

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Чтобы стабилизировать работу энергосистемы в разных областях Украины практически ежедневно вводят веерные отключения света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Укрэнерго Веерные отключения Война России против Украины

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