Во всех областях Украины и в Киеве ввели веерные отключения электроэнергии
По всей Украине начались веерные отключения электроэнергии (Фото:Kittenprint/Unsplash)
После 9:00 утра вторника, 25 октября, во всех областях Украины ввели веерные отключения электроэнергии.
Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, диспетчерский центр компании вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей по всей стране.
Там напомнили, что веерные отключения света — полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дать возможность сбалансировать работу энергосистемы.
В ДТЕК Киевские электросети сообщили, что графики отключения света ввели также и в Киеве.
Украинцев призвали снижать потребление электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика (6:00−11:00
Последние две недели целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.
18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.
Чтобы стабилизировать работу энергосистемы в разных областях Украины практически ежедневно вводят веерные отключения света.