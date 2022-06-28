Украинская ведущая призвала главу ОВА рассказать об ударе РФ по Кременчугу на русском. В соцсетях возмутились — видео 28 июня, 13:27 Пользователи соцсетей потребовали объяснений (Фото:babaikit/Twitter)

В соцсетях вспыхнул языковой скандал из-за обнародованного там отрывка выпуска новостей Украина 24, который транслировал государственный канал UATV в рамках проекта FREEДОМ.

Речь идет о фрагменте, в котором ведущая Юлия Галушка призвала главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, рассказывавшего о ракетном ударе РФ по торговому центру в Кременчуге, перейти на русский.

Видео дня

«Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира на русском языке», — призвала она.

У пользователи соцсетей такая просьба вызвала негодование, в связи с чем они потребовали объяснений.

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

Фото: Скриншот Twitter

В то же время стоит добавить, что проект FREEДОМ создавался как раз для донесения правды о преступлениях кремлевского режима гражданам РФ.

«Война идет не только в воздухе и на земле, война идет в информационном пространстве. Для того, чтобы ей противопоставить правду, мы начинаем новый телевизионный проект на канате UATV под названием FREEДОМ… В проекте будут принимать участие ведущие украинские журналисты, и те российские журналисты, которым не нашлось места для нормальной честной работы в своей собственной стране», — пояснил во время его запуска глава Минкульта Александр Ткаченко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.