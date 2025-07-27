Российские оккупанты продвинулись возле трех населенных пунктов — DeepState

27 июля, 07:22
Поделиться:
По данным DeepState, россияне продвинулись возле Волчанских Хуторов (Фото: deepstatemap)

По данным DeepState, россияне продвинулись возле Волчанских Хуторов (Фото: deepstatemap)

Российские войска продвинулись возле трех населенных пунктов, сообщает DeepState в воскресенье, 27 июля.

В частности, враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехово.

Читайте также:
«Страшные вещи, о которых должны кричать». Андрющенко — о «безумном козыре» Украины — водном кризисе в Донецкой области, и туристическом упадке Приазовья

Напомним, что 25 июля украинские защитники из 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады, действующие в составе 11 армейского корпуса, успешно отразили масштабный штурм российских войск в районе Северска Донецкой области. По итогам боя было уничтожено 80 оккупантов, еще 37 ранены.

Реклама

В сводке за субботу, 26 июля, Генштаб ВСУ сообщал, что всего с начала суток произошло 122 боевых столкновения.

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Deep State Фронт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies