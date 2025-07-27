В частности, враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехово.

Напомним, что 25 июля украинские защитники из 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады, действующие в составе 11 армейского корпуса, успешно отразили масштабный штурм российских войск в районе Северска Донецкой области. По итогам боя было уничтожено 80 оккупантов, еще 37 ранены.



В сводке за субботу, 26 июля, Генштаб ВСУ сообщал, что всего с начала суток произошло 122 боевых столкновения.

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.

