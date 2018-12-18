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В среду вечером в Киеве перекроют движение автомобилей по Владимирскому проезду

Сегодня, 17:54
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В центре Киева вводят временные ограничения для автомобилистов (иллюстративное фото)

Фото: Blondinrikard Fröberg/Flickr

В среду, 19 декабря, в Киеве перекроют движение автомобилей по Владимирскому проезду из-за торжеств, связанных с празднованием Святого Николая на Софийской площади.

Как отмечает пресс-служба КГГА, в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины, само празднование начнется в 18:00.

В связи с этим, 19 декабря с 16:00 до 22:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка).

Кроме того, до 24 января 2019 года будет действовать ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении  Михайловской площади. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

С 6:00 23 декабря до 08:00 25 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Рыльского переулка.

Запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) будет действовать также:

24 декабря - с 16:00 до 22:00;

31 декабря - с 20:00 до 03:00 1 января 2019;

1 января - с 14:00 до 22:00;

7 января - с 12:00 до 16:00.

В связи с этим, разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик до 24 января 2019 года.

Теги:   КГГА Киев

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