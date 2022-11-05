Россияне обстреляли Днепропетровскую область, ранен ребенок

5 ноября, 23:17
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Последствия утреннего обстрела Днепропетровской области, 5 ноября (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Последствия утреннего обстрела Днепропетровской области, 5 ноября (Фото:Валентин Резниченко via Telegram)

Вечером 5 ноября российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину в Днепропетровской области, ранен девятилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольский район. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде. Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом», – говорится в сообщении.

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Глава ОВА отметил, что ребенка госпитализировали.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Днепропетровская область Ребенок Валентин Резниченко Война России против Украины

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