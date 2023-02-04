Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях — Генштаб

4 февраля, 19:01
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер субботы, 4 февраля.

Отмечается, что в течение суток враг совершил девять обстрелов Украины из реактивных систем залпового огня.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, но наступательных группировок не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, а также Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Великий Бурлук Харьковской области.
  • На Купянском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении под вражеские обстрелы попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
  • На Бахмутском направлении российские захватчики обстреляли Спорное, Берестовое, Веселое, Белогоровку, Раздоловку, Бахмут, Ивановское, Клещиевку, Белую Гору, Дружбу, Майорск и Нью-Йорк.
  • На Авдеевском направлении враг атаковал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.
  • На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях россияне атаковали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области, а также Антоновка и Херсон в Херсонской области.
https://www.youtube.com/embed/LqnEvTLkwaw
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

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