Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях — Генштаб 4 февраля, 19:01 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты перегруппировываются и сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер субботы, 4 февраля.



Отмечается, что в течение суток враг совершил девять обстрелов Украины из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, но наступательных группировок не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, а также Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Великий Бурлук Харьковской области.

обстановка остается неизменной. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, но наступательных группировок не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, а также Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Великий Бурлук Харьковской области. На Купянском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении под вражеские обстрелы попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

под вражеские обстрелы попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении российские захватчики обстреляли Спорное, Берестовое, Веселое, Белогоровку, Раздоловку, Бахмут, Ивановское, Клещиевку, Белую Гору, Дружбу, Майорск и Нью-Йорк.

российские захватчики обстреляли Спорное, Берестовое, Веселое, Белогоровку, Раздоловку, Бахмут, Ивановское, Клещиевку, Белую Гору, Дружбу, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском направлении враг атаковал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

враг атаковал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку. На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.

танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне атаковали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области, а также Антоновка и Херсон в Херсонской области.