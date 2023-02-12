Оккупанты усиливают войска на Лиманском и Бахмутском направлениях — Генштаб ВСУ 12 февраля, 18:55 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты усиливают группировку своих войск на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются наступать там, а также на Купянском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер воскресенья, 12 февраля.

Отмечается, что в течение суток враг нанес 2 ракетных удара по Украине и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Также россияне применяют авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. За эти сутки под вражеские обстрелы попали районы 13 населенных пунктов. В частности, это Нововасилевка, Волковка, Кондратовка, Великая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. За эти сутки под вражеские обстрелы попали районы 13 населенных пунктов. В частности, это Нововасилевка, Волковка, Кондратовка, Великая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики вели огонь из минометов и артиллерии по районам 17 населенных пунктов. Среди них Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области.

российские захватчики вели огонь из минометов и артиллерии по районам 17 населенных пунктов. Среди них Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении вражеским танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Васюковка, Парасковиевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. В общей сложности россияне атаковали там 13 населенных пунктов.

вражеским танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Васюковка, Парасковиевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. В общей сложности россияне атаковали там 13 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы россиян попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы россиян попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты атаковали районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки Запорожской области, а также Никополя Днепропетровской области.

оккупанты атаковали районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки Запорожской области, а также Никополя Днепропетровской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, в частности, Милового, Змиевки, Веселого, Никольского, Антоновки и Днепровского.