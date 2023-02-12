Оккупанты усиливают войска на Лиманском и Бахмутском направлениях — Генштаб ВСУ

12 февраля, 18:55
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты усиливают группировку своих войск на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются наступать там, а также на Купянском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер воскресенья, 12 февраля.

Отмечается, что в течение суток враг нанес 2 ракетных удара по Украине и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Также россияне применяют авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ.

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  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. За эти сутки под вражеские обстрелы попали районы 13 населенных пунктов. В частности, это Нововасилевка, Волковка, Кондратовка, Великая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях российские захватчики вели огонь из минометов и артиллерии по районам 17 населенных пунктов. Среди них Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области.
  • На Бахмутском направлении вражеским танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Васюковка, Парасковиевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. В общей сложности россияне атаковали там 13 населенных пунктов.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы россиян попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка в Донецкой области.
  • На Запорожском направлении оккупанты атаковали районы Времевки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки Запорожской области, а также Никополя Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, в частности, Милового, Змиевки, Веселого, Никольского, Антоновки и Днепровского.
https://www.youtube.com/embed/RQHpu7V96yI
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

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